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Rusya- Türkiye İş Konseyi Başkan Böcek’i ziyaret etti

Rusya-Türkiye İş Konseyi üyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ederek Rus yatırımcıların Antalya’da buz paten pisti yatırımı yapmak istediğini bildirdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:33
Rusya- Türkiye İş Konseyi Başkan Böcek’i ziyaret etti

Rusya-Türkiye İş Konseyi üyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ederek Rus yatırımcıların Antalya’da buz paten pisti yatırımı yapmak istediğini bildirdi. Başkan Böcek Rus yatırımcıların Antalya’da yapmayı planladığı buz pateni pisti konusunda büyükşehir belediyesinin gereken desteği vereceğini söyledi.


26 Temmuz tarihinde düzenlenecek Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Ortak Toplantısı için Antalya’da bulunan Rusya-Türkiye iş Konseyi Eşbaşkanı Ahmet Palankoyev, Konsey Genel Müdürü Alauddin Yarakhmetov ve beraberindeki heyet Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve SözcüsüCem Oğuz da hazır bulundu. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların, ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı ziyarette Rus yatırımcıların Antalya’da yapmak istedikleri buz pateni pisti için fikir alış verişinde bulunuldu.


"Proje için uygun il Antalya"


Başkan Muhittin Böcek’e görevinde başarılar dileyen Palankoyev, Antalya’nın Ruslar için önemine değinerek, “Hükümetler arası sosyal ve kültürel anlamda bir proje yapılacaksa bunun için en iyi yerlerden biri Antalya. Bu sebeple karşılıklı yatırımlar aracılığıyla ikili ilişkileri daha da pekiştirmek istiyoruz. Projelerimizden bir tanesi de bir gurup Rus yatırımcının kendi olanaklarıyla hayata geçirmeye çalıştıkları buz pisti. Bunu da Antalya’da yapmak istiyorlar. Rus yatırımcılar buz pistini sadece inşaat olarak değil sosyal ve kültürel bir yatırım olarak da görüyor. Buz pistinin yeri konusunda büyükşehir belediyesi ile işbirliği yapmak istiyoruz. Belediyenin uygun bir yeri varsa bu yatırım için kiralayıp inşaatına başlanabilir” dedi.


"Destek"


BaşkanBöcek ise, 20 yıl belediye başkanlığı yaptığı Konyaaltı ilçesinde 30 bin Rus vatandaşın ikamet ettiğini belirtti. Ruslar ile sosyal ve kültürel ilişkilerin yanı sıra ekonomik anlamda da iyi ilişkiler içerisinde bulunulduğuna dikkat çeken Böcek,“Antalya için canla başla çalışacağız. Sizlerle işbirliği içerisinde yapılabilecek ne varsa her konuda yardımcı oluruz. Buz pisti yatırımının da Antalya’da olabilmesi adına elimizden gelen desteği vereceğiz. Sizlerle işbirliği içerisinde bu yatırım için gerekli olan 30 bin metrekare yeri bulacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:33
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