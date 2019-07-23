0553 313 94 23

Rusya, Türkiye ile havacılıkta iş birliğini genişletmek istiyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev:- "Başta havacılık alanında olmak üzere Türk ortaklarımızla iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda başlık olacağına eminim"

23 Temmuz 2019 Salı 16:03
Rusya, Türkiye ile havacılıkta iş birliğini genişletmek istiyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile askeri-teknik alandaki iş birliğine devam etmeyi umduklarını belirterek, "Başta havacılık alanında Türk ortaklarımızla iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda başlık olacağına eminim." dedi.

Şugayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında savunma sanayinde yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye yönelik teslimatında ilk etabın bu hafta tamamlanacağını aktaran Şugayev, "Türk ortaklarımıza gösterdikleri duruş nedeniyle çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile askeri-teknik alanda iş birliğini artırmak istediklerini belirten Şugayev, "Başta havacılık alanında Türk ortaklarımızla iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda başlık olacağına eminim." dedi.

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu söylemişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:03
  1. havacılık
  2. Rusya
  3. S-400
  4. Savunma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı”
    1. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    2. "Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına..
    3. Şuhut’ta çiçekler açıyor
    4. Alacak meselesi yüzünden 25 yaşındaki..
    5. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    6. Boş sulama havuzuna düşen adam..
    7. "Bana çay ver" deyince silahını..
    8. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    9. Büyükşehirden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    10. Kulak sağlığı için havuz ve denizde..
    11. Erzurum'da korkunç yangın! 8 saat..
    12. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    13. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
    14. "Şirketlerin alacaklarına karşılık..
    15. Kaytazdere’de Yelkenciler Şov Yaptı
    16. Başakşehir'de korkutan yangın!
    17. Eleşkirt Kaymakamlığı özel idare..
    18. Türkiye’nin en karanlık noktasında..
    19. MSB: "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel..
    20. Paralimpik basketbolcular, Polonya'da..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi