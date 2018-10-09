Rusya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta? Maç nerede oynanacak ve nerede yayınlanacak?

A Milli Futbol takımımız UEFA Ulusal Lig maçı öncesi ilk hazırlık maçını Bosna Hersek ile yapacak. Bosna Hersek maçının ardından ikinci hazırlık maçını Rusya ile yapacak. Rusya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını ise 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak. İşte Rusya-Türkiye hazırlık maçı detayları…

A Milli Futbol Takımımız, Bosna-Hersek ile 11 Ekim Perşembe Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda hazırlık maçını yapacak. Türkiye, Bosna maçından sonra kinci hazırlık maçını yapmak için Rusya’ya uçacak. A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün bir futbolcusuyla birlikte saat 18.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını ise 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak. Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi müsabakası, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.