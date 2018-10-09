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Rusya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta? Maç nerede oynanacak ve nerede yayınlanacak?

A Milli Futbol takımımız UEFA Ulusal Lig maçı öncesi ilk hazırlık maçını Bosna Hersek ile yapacak. Bosna Hersek maçının ardından ikinci hazırlık maçını Rusya ile yapacak. Rusya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını ise 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak.İşte Rusya-Türkiye hazırlık maçı detayları…

09 Ekim 2018 Salı 19:30
Rusya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta? Maç nerede oynanacak ve nerede yayınlanacak?

A Milli Futbol takımımız UEFA Ulusal Lig maçı öncesi ilk hazırlık maçını Bosna Hersek ile yapacak. Bosna Hersek maçının ardından ikinci hazırlık maçını Rusya ile yapacak. Rusya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını ise 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak.  İşte Rusya-Türkiye hazırlık maçı detayları…

A Milli Futbol Takımımız, Bosna-Hersek ile 11 Ekim Perşembe Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda hazırlık maçını yapacak. Türkiye, Bosna maçından sonra kinci hazırlık maçını yapmak için Rusya’ya uçacak.  A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün bir futbolcusuyla birlikte saat 18.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını ise 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak. Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi müsabakası, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:30
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