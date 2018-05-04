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Rusya Türk domatesini neden almıyor?

Rusya'da domates üretimi yılın ilk dört ayında yüzde 59,8, salatalık üretimi yüzde 9,5 artarken, tüm sera sebzesi üretimi de yüzde 17,7 artış gösterdi

04 Mayıs 2018 Cuma 18:17
Rusya Türk domatesini neden almıyor?

Rusya'nın sera sebzesi üretimini yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,7, sadece domates üretimini ise yüzde 59,8 arttırdığı bildirildi.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, ülkede sera sebzesi üretiminin yılın ocak-nisan döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 237 bin tona çıktığı belirtildi.

Sera sebze üretiminde salatalık üretimi aynı dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 9,5'lik artışla 181 bin tona çıkarken, domates üretimi ise yüzde 59,8'lik artışla 52 bin tona yükseldi.

Rapora göre, Rusya'da en çok sera sebzesi üretimi yapılan bölgeler sırasıyla Krasnodar, Moskova ve Tataristan oldu.

Devletin tarıma yönelik teşviklerinin yanına, 2014'te öncelikle Batılı ülkelere ve sonrasında Türkiye'ye uygulanmaya başlayan karşı yaptırımlar da eklenince, ülkedeki yerli tarım ürünlerinin pazar paylarında ve üretiminde özellikle son 3 yılda önemli bir artış yaşandı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:17
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