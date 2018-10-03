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Rusya tehditlere cevap verdi: Rusya projelerini durdurmayacak

Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. Peskov, "Tehditler Rusya'nın enerji projelerini durdurmayacak" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:21
Rusya tehditlere cevap verdi: Rusya projelerini durdurmayacak

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın adil olmayan şartlara rağmen enerji projelerini yürütmeye devam ettiğini belirterek, "Bazı ülkelerin başkanları tarafından yapılan doğrudan tehditler, Rusya'nın enerji projelerini durdurmayacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Enerji Haftası" kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus enerji sektörünün dünyanın en rekabetçi sektörü olduğunu söyledi.

Rusya'nın ülke olarak maruz kaldığı durumların enerji sektörünü de etkilediğini dile getiren Dimitriy Peskov, "Bazı ülkelerin başkanları tarafından yapılan doğrudan tehditler, Rusya'nın enerji projelerini durdurmayacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile yürüttüğü doğalgaz ticareti nedeniyle Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olmakla suçlamıştı.

ABD'li yetkililer de Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:21
  1. Dimitriy Peskov
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Rusya
  5. Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı

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