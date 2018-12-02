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Rusya, Suudi Arabistan'dan ek yatırım bekliyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev:- "Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla Rusya'daki altyapı projelerine 2019'da 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılması planlanıyor"

02 Aralık 2018 Pazar 21:26
Rusya, Suudi Arabistan'dan ek yatırım bekliyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla 2019'da Rusya’ya 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.

Dmitriyev, Arjantin'deki G20 Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Rusya'ya yönelik yatırımlarının artacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, G20 kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Dmitriyev, "Bu görüşmede Suudi Arabistan’ın Rusya’daki yatırımlarının önemli bir boyuta ulaştığı teyit edildi." dedi.

Gelecek yıla ilişkin Rus ekonomisine ek yatırımların yapılmasının planlandığını anlatan Dmitriyev, "Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla Rusya'daki altyapı projelerine 2019'da 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılması planlanıyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:26
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