Rusya Suriye'den çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus kuvvetlerine ait 30 savaş uçağı ve 1140 askerin geçtiğimiz birkaç günde Suriye'den çekildiğini açıkladı.

KALICI VARLIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ DENMİŞTİ

Putin, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Esed'le yaptığı görüşmenin ardından Rus kuvvetlerinin ülkeden çekileceğini açıklamış ancak Hmeymim ve Tartus'taki üslerde Rus askerinin kalıcı varlığının süreceğini söylemişti.