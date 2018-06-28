Rusya Suriye'den çekildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bin 40 askeri personel ile 13 savaş uçağını birkaç gün önce Suriye'den çektik." dedi.28 Haziran 2018 Perşembe 13:38
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus kuvvetlerine ait 30 savaş uçağı ve 1140 askerin geçtiğimiz birkaç günde Suriye'den çekildiğini açıkladı.
KALICI VARLIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ DENMİŞTİ
Putin, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Esed'le yaptığı görüşmenin ardından Rus kuvvetlerinin ülkeden çekileceğini açıklamış ancak Hmeymim ve Tartus'taki üslerde Rus askerinin kalıcı varlığının süreceğini söylemişti.
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