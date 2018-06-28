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Rusya Suriye'den çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bin 40 askeri personel ile 13 savaş uçağını birkaç gün önce Suriye'den çektik." dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:38
Rusya Suriye'den çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus kuvvetlerine ait 30 savaş uçağı ve 1140 askerin geçtiğimiz birkaç günde Suriye'den çekildiğini açıkladı.

KALICI VARLIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ DENMİŞTİ

Putin, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Esed'le yaptığı görüşmenin ardından Rus kuvvetlerinin ülkeden çekileceğini açıklamış ancak Hmeymim ve Tartus'taki üslerde Rus askerinin kalıcı varlığının süreceğini söylemişti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:38
  1. rusya
  2. Suriye
  3. Putin

YORUM YAZ

  • serhatserhat14 sa önce
    o halde ilk hedef tel rııfat
  • mymy13 sa önce
    siyonist/terorist israil ve siyonizme hizmet eden evangelist/ haydut abd rahatca suriyeyi isgal etsin diye.... suriyeyi/esadi/irani SATTI RESMEN...
  • ahmetahmet15 sa önce
    suriyenin bölünmesine yol verdi... insallah olmaz ama...
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