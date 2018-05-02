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“Rusya Suriye’deki müttefikini baltalamaya çalışıyor”

Suriyeli bir yazar, Rusya’nın Suriye’deki müttefiki İran’ı baltalamaya çalıştığını yazdı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:59
“Rusya Suriye’deki müttefikini baltalamaya çalışıyor”

yeniakit.com.tr

Suriyeli yazar Halil Mikdad, Rusya’nın Suriye’deki müttefiki İran’ı baltalamaya çalıştığını ve nüfuzunu zayıflattığını söyledi.

Mikdad Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: Rusya, İran’ın Suriye’deki nüfuzunu zayıflatma operasyonuna katılmaktan dolayı oldukça mutlu. Bunun iki sebebi var. Birincisi: Suriye pastasında büyük bir dilimi hak kazandığını iddia eden bir rakipten kurtulmaktır.

Yazar ikinci sebebi ise şu sözlerle özetledi: Rusya’nın stratejik ortağı yoktur. Ona güvenilemez. Çoğu zaman müttefiklerini kurban eder. Müttefikliği, menfaatlerinin bittiği yere kadardır.

Geçtiğimiz Pazar günü Hama kırsalı ve Halep’te Esed rejimine ait olduğu belirtilen birçok askeri mevzi hedef alınmış ve saldırıda birçok İranlı askeri uzman ölmüştü.

Mikdad bu olayı “Bugün İran’ın Suriye’deki nüfuzunun zayıflatılarak varlığının baltalanmaya çalışıldığını açık bir şekilde görüyoruz. Bu olanlar, İran’ın ve Arap ülkelerinin yalnızca menfaat çerçevesinde kullan at malzemesinden fazlası olmadığını gösteriyor” şeklinde yorumladı.

Aynı bağlamda Rusya, Esed Halep’i ele geçirdiğinde İran milislerini Halep’ten çıkararak bölgeye Rusya’dan getirttiği Çeçenleri yerleştirmişti.

Rusya aynı zamanda birçok kez yabancı milislerin Suriye’den çekilmesi gerektiği yönünde açıklamalar da yapmıştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:59
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