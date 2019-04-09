0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Rusya soruşturması raporu bir hafta içinde yayımlanacak

ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yaklaşık 2 yıllık soruşturma sonucunda hazırlayıp bakanlığa sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının redakte edilmiş şekilde bir hafta içinde yayımlanacağını açıkladı- Barr, yaklaşık 400 sayfalık raporun yayımlanacak halinde, büyük jüri bilgilerinin ve hala süren soruşturmalarla ilgili detayların çıkarılacağını söyledi

09 Nisan 2019 Salı 22:06
Rusya soruşturması raporu bir hafta içinde yayımlanacak

NEW YORK (AA) - ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının redakte edilmiş şekilde bir hafta içinde yayımlanacağını söyledi.

Barr, Mueller'in raporunu kendisine sunmasının ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı ve ABD Kongresindeki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Robert Mueller'in yaklaşık 2 yıl süren soruşturmanın ardından geçen ay kendisine sunduğu raporun sadece 4 sayfalık bir özetini yayımladığı için eleştiri oklarının hedefinde olan William Barr, söz konusu raporun redakte edilmiş halinin bir hafta içinde yayımlanacağını belirtti.

Yaklaşık 400 sayfalık raporun yayımlanacak halinde, büyük jüri bilgilerinin ve halen süren soruşturmalarla ilgili detayların çıkarılacağını kaydeden Barr, redaksiyon yapılan bölümlerin renkli tonlarla gösterileceğini ve söz konusu bilgilerin çıkarılma nedenini belirten notların rapora ekleneceğini belirtti.

Öte yandan, Kongredeki Demokratlar, William Barr'ı "raporun özetinde, Mueller'in soruşturmasının bulgularını Başkan Donald Trump'ın lehine gösterdiği ve raporun özetinin 2 günde açıklanmasının şüphe uyandırdığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Barr, söz konusu eleştirilere, "Mueller'in soruşturma hakkında ne düşündüğü raporun bize ulaşmasından önce de biliniyordu. Raporun özetini yayımlarken, asıl önemli olan sonuçları belirtmem gerektiğini düşündüm ve Mueller'in kendi üslubunu kullanmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

- Mueller'in raporu tartışma yaratmıştı

Kongrenin Demokrat üyeleri, daha önce Adalet Bakanlığına 2 Nisan'a kadar raporu paylaşması için çağrıda bulunmuş, ancak Adalet Bakanı Barr raporun tamamı yerine sadece 4 sayfalık özetini göndermişti.

Özel savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 22:06
  1. Donald Trump
  2. Robert Mueller
  3. Rusya soruşturması
  4. William Barr

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yusuf Agah Efendi'nin Londra elçiliğinin 225'inci yılı kutlandı
    1. Yusuf Agah Efendi'nin Londra..
    2. Tunç Soyer'in ilk icraati şoke etti:..
    3. Diyarbakır'da genç doktor kazada..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis..
    5. Erdoğan'ın hedefi rekorlar kırmak
    6. Taraftarlardan polise şaşırtan sürpriz
    7. Sayan'dan Bolu'daki Suriyelilere davet
    8. Trablus'un güneyinde şiddetli..
    9. Kan donduran cinayette flaş gelişme!..
    10. Fransa'da yeni seçim çağrısı
    11. Almanya ile İngiltere arasında..
    12. ABD'deki üniversitelerde rüşvet..
    13. İzmir'de damat dehşet saçtı: Ölü ve..
    14. Göçmenleri harekete geçiren söylenti
    15. Yaralanan 1 asker şehit oldu
    16. Benzin ve motorine zam
    17. Şanlıurfa'da sürüyü yoldan geçirmeye..
    18. Gürcistan'da 9 Nisan olayında hayatını..
    19. Çavuşoğlu-Al Sani ortak basın toplantısı
    20. "Cezayir devrimi, Arap Baharı'nın en..
    21. Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir..
    22. Kamu Başdenetçisi Malkoç Brüksel'de
    23. Süleyman Atlı kimdir? Süleyman Atlı..
    24. AB'den "esnek ertelemeli" Brexit teklifi
    25. İngiltere Başbakanı May, Fransa..
    26. "Türkiye'deki arkeolojik varlıkların..
    27. Kahramanmaraş'ta dolu ve sağanak
    28. Ruhani'den 'nükleer IR6 santrifüj'..
    29. Rusya soruşturması raporu bir hafta..
    30. Dilipak'tan çarpıcı 'seçim'..
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer