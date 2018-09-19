Rusya sorununun çözülmesi için çağrı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununun çözülmesi için ilgili tüm ülkelerden çaba göstermeleri istendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılma sürecinin tamamlanması ve adadaki diğer problemlerin çözülmesi için ilgili tüm ülkelerden çaba göstermeleri istendi. Açıklamada, "Tüm ilgili ülkelerin siyasi ve diplomatik yollarla Kore Yarımadası'nın nükleer ve diğer sorunları hakkında en erken ve en kapsamlı çözüme ulaşılması için çaba göstermesini bekliyoruz" denildi.

Bakanlık bunun yanı sıra Moskova'nın Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki diyalogun artırılmasına yönelik teşvik planı hazırladığını duyurdu.

İki ülke arasında alınan olumlu kararların önemine değinilen açıklamada oluşturulan yapıcı atmosferin devam etmesi gerektiği vurgulandı.