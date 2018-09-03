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Rusya: Sonsuza kadar tahammül edemeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye’nin İdlib kentindeki zorlaşan duruma sonsuza kadar tahammül edilmesinin olanaksız olduğunu vurguladı ve "militanlarla silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması gerektiği" uyarısı yaptı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:21
Rusya: Sonsuza kadar tahammül edemeyiz

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, İdlib’deki ateşkes rejiminin sürekli ihlal edildiğini ve iki aydan fazladır bölgeden Suriye ordusu mevzilerine ateş açıldığını söyledi. 

Lavrov "İdlib’den Suriye ordusu mevzilerine baskın girişimleri dahi var. Hmeymim’deki üssümüze saldırmak amacıyla bölgeden çok fazla insansız hava aracı (İHA) gönderiliyor" dedi.

'TÜRK MEVDİKAŞLARIMIZLA ÇALIŞIYORUZ'
Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı için gönderilen 50’den fazla İHA’yı vurduklarını belirten Lavrov "Bu duruma sonsuza kadar tahammül etmek imkânsız. Türk mevkidaşlarımızla, Suriye  hükümetiyle, Astana formatının katılımcıları olarak İranlı mevkidaşlarımızla karada teröristlerle normal silahlı muhalifleri ayırmak ve bu arada sivillerin zarar görmemesi için aktif şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Askerlerin de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Lavrov, teröristlerin Suriye’de yeri olmadığını, Suriye ordusunun militanları topraklarından atmak için her türlü hakka sahip olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:21
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