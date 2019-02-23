Yapılan anlaşma imkan sağlıyor! Rusya semalarında ABD keşif uçağı
Rusya toprakları üzerinde bir uçağın Açık Semalar Anlaşması kapsamında keşif uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.23 Şubat 2019 Cumartesi 15:39
ABD'ye ait askeri bir uçağın Rusya toprakları üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Uçakların rotalarını izleyen PlaneRadar sitesine göre Boeing OC-135B tipi bir uçak Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Çita şehri üzerinde uçuş yaparken gözlendi.
Yapılan anlaşma askeri hareketlerin izlenmesine olanak sağlıyor
Uçuşun Açık Semalar Anlaşması kapsamında yapıldığı belirtiliyor.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 1992'de başta 23 ülke arasında imzalanan Açık Semalar Anlaşması, karşılıklı güven tesisi adına imzacı ülkelerin birbirlerinin hava sahasında uçuş yapıp askeri hareketleri izlemesine olanak sağlıyor.
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