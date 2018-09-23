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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'de düşürülen uçakla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2018 Pazar 21:43
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, kurumun elinde İl-20 uçağının Suriye’de düşürülmesi ile ilgili bugünkü basın toplantısında sunulmuş olan belgeleri teyit eden, çürütülmeyecek verilerin bulunduğunu açıkladı.


Konaşenkov, "Basın toplantısında 17 Eylül'deki İl-20 kazası ve İsrail uçaklarının eylemleri ile ilgili sunulmuş olan dakika bazlı kronoloji, Suriye'deki çeşitli radar ve hava görüntüleme sistemlerinin havadaki durumun objektif kontrol verilerine dayanıyor" diye konuştu.

İsrail tarafının Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim etmiş olduğu verilerin de dikkate alındığını belirten Konaşenkov, "Sunulan bilgileri yanlış bir şekilde yorumlamaya ya da reddetmeye çalışanların dikkatini çekmek isterim, Rusya Savunma Bakanlığı'nın elinde, 17 Eylül'deki trajediyle ilgili basın toplantısında sunulan dosyaları teyit eden çürütülemeyecek başka veriler de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 21:43
  1. Rusya
  2. İsrail
  3. İl-20 uçağı
  4. Suriye

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