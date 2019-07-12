Rusya Savunma Bakanlığı S-400’lerin yükleme görüntülerini yayınladı Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde S-400 parçalarının AN-124 tipi askeri kargo uçağına yükleme anları yer alıyor. Çok sayıda personelin görev aldığı yükleme sırasında S-400’e ait araç ve parçaların yükleme anlarının görüntüleri çekilerek paylaşıldı.

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