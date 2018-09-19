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Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Mig-31 tipi bir savaş uçağının Rus savaş uçağının daha düştüğünü duyurdu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:33
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31 tipi bir savaş uçağının ülkenin batısındaki Nijniy Novgorod bölgesinde düştüğünü duyurdu.

Uçaktaki pilotların olaydan sağ kurtuldukları da açıklandı.

Pazartesi akşamı bir Rus savaş uçağı Suriye'de Esed'e bağlı güçler tarafından düşürülmüş; Moskova olayla ilgili olarak İsrail'i suçlamıştı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:33
  1. Rus savaş uçakları
  2. Rus uçağı düştü
  3. Flaş gelişme

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  • Enver ZGEnver ZG1 sa önce
    3.DÜNYA SAVAŞI GELİYOR ÇOK AZ KALDI
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