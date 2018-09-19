Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31 tipi bir savaş uçağının ülkenin batısındaki Nijniy Novgorod bölgesinde düştüğünü duyurdu.

Uçaktaki pilotların olaydan sağ kurtuldukları da açıklandı.

Pazartesi akşamı bir Rus savaş uçağı Suriye'de Esed'e bağlı güçler tarafından düşürülmüş; Moskova olayla ilgili olarak İsrail'i suçlamıştı.