Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Mig-31 tipi bir savaş uçağının Rus savaş uçağının daha düştüğünü duyurdu.19 Eylül 2018 Çarşamba 16:33
Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31 tipi bir savaş uçağının ülkenin batısındaki Nijniy Novgorod bölgesinde düştüğünü duyurdu.
Uçaktaki pilotların olaydan sağ kurtuldukları da açıklandı.
Pazartesi akşamı bir Rus savaş uçağı Suriye'de Esed'e bağlı güçler tarafından düşürülmüş; Moskova olayla ilgili olarak İsrail'i suçlamıştı.
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