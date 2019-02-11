Rusya Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek- Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak Şoygu'nun Akar ile görüşmesinde, Soçi'de yapılacak üçlü zirve öncesinde Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere bölgedeki son durumun ve sahadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor11 Şubat 2019 Pazartesi 09:37
ANKARA (AA) - Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Türkiye'ye geliyor.
Edinilen bilgiye göre Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenlerle karşılanacak Şoygu, Akar ile görüşecek.
Görüşmede, Soçi'de yapılacak üçlü zirve öncesinde Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere bölgedeki son durumun ve sahadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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