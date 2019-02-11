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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek.

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:30
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:30
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