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Rusya, Saudi Aramco saldırısını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı:- "Sivil hedeflere yönelik ve küresel enerji piyasalarını dengesizleştirecek saldırıları şiddetle kınıyoruz"

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:01
Rusya, Saudi Aramco saldırısını kınadı

MOSKOVA (AA) - Rusya, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik saldırıları kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumartesi günü Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Söz konusu gelişmenin Moskova’da derin endişeye sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, "Sivil hedeflere yönelik ve küresel enerji piyasalarını dengesizleştirecek saldırıları şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, saldırıları kimin yaptığına yönelik sonuç çıkarmak için acele edilmemesi gerektiği belirtilerek, "Gerçekleşen olayın ABD’nin iyi bilinen İran yaklaşımını daha da güçlendirecek şekilde kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Washington’un, saldırıların sorumlusu olarak İran’ı göstererek misilleme amacıyla güç kullanmayı planlaması kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te hava saldırısında bulunulmuştu.

Saldırıyı hiçbir grup üstlenmezken bugün Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." açıklamasını yapmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:01
  1. ABD
  2. petrol
  3. Rusya
  4. Saudi Aramco

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