0553 313 94 23

Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov:- "Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak"- "Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliği olumlu yönde ilerliyor ve gerçekleşmeleri için çalışıyoruz"

25 Haziran 2019 Salı 10:57
Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliğinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak.” dedi.

Manturov, Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, çok sayıda yabancı ülkenin S-400’lere ilgi duyduğunu söyledi.

Çin’in satın aldığı S-400’lerin teslimatına bir süre önce başlandığını anımsatan Manturov, “Çin’le yapılan sözleşme Nisan 2015’te imzalanmıştı ama detayları paylaşılmamıştı. Teslimat sözleşmede belirtilen takvime sadık kalınarak tamamlanacak.” diye konuştu.

Türkiye’nin S-400 alım sürecine ilişkin ABD tarafından yapılan baskıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manturov, “Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor.” dedi.

S-400’lerin teslimatı konusunda gerekli tüm kararların alındığına işaret eden Manturov, “S-400’lerin Türkiye’ye ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliği ve uygulanması olumlu yönde ilerliyor ve gerçekleşmeleri için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, “Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık.” demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:57
  1. ABD
  2. Rusya
  3. S-400
  4. Savunma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam alanına bırakıldı
    1. Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam..
    2. "Trump İran ile gerçek müzakerelere..
    3. Dünya Motokros Şampiyonası’na sayılı..
    4. Büyükşehir’den ’biyosidal’ alımı ve..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    6. Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı..
    7. Kuşadası Tüllüşahı koruma eylem planı..
    8. "İstanbul seçim sonuçları bizim için..
    9. Birleşik Krallık’ta 2030’a kadar 11..
    10. Aydın Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    11. ABD’nin Filistin barış planı Batı..
    12. Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde..
    13. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    14. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    15. (Özel) Ulu Cami’i saldırısının..
    16. AK Parti Grup Toplantısı
    17. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    18. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    19. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    20. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    21. Her şehid bir iz bırakır..
    22. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    23. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    24. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    25. Kabine revizyonu olacak mı?..
    26. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    28. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    29. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    30. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı