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Rusya S-400 için anlaştı! "Her yönüyle hazırız"

Rusya ile Hindistan, S-400 için büyük oranda anlaşmaya varırken, konuyla ilgili açıklama yapan FSVTS direktörü Dmitriy Şugayev, "Biz anlaşmayı imzalamaya her yönüyle hazırız." dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:37
Rusya S-400 için anlaştı! "Her yönüyle hazırız"

Rus federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Rus basınına yaptığı bir açıklamada, Hindistan ile S-400 savunma sistemleri konusunda tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığını ve S-400 antlaşmasının 2018 yılının sonunda imzalanacağını duyurdu.

İki ülke arasındaki S-400 sürecinin neredeyse tamamlandığını belirten Şugayev, "Biz anlaşmayı imzalamaya her yönüyle hazırız. Antlaşmanın temeli atıldı ve hemen hemen her yönü ile koordine edildi. Bu yıl bitiminden evvel anlaşmayı imzalamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin ile daha önce anlaştıkları S-400 savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarının teslimat sürecinin de devam ettiğini belirten Şugayev "Çin ile yürüttüğümüz işbirliği stratejik ortaklık temelinde emin adımlarla devam ediyor" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 13:37
  1. s400
  2. Hindistan
  3. Rusya

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  • YAKUMUTAYAKUMUTA36 dk önce
    AMEIKANIN SONU GELDI YAKINDA INTAHAR EDER ARTIK BETER OLSUNLAR.
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