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Rusya: S-300'lerle Suriye hava sahasını kapatabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in İl-20 uçağını düşürmesinin ardından Suriye’ye gönderilmesi planlanan S-300 füze savunma sistemi ile ülkenin hava sahasının gerekli görülen bölgelerinin kapatılabileceği açıklaması yapıldı.

25 Eylül 2018 Salı 11:37
Rusya: S-300'lerle Suriye hava sahasını kapatabiliriz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Suriye’ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını söyledi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sistemin gerginliğe değil istikrara yol açacağı değerlendirmesini yaptı. Açıklamada, S-300’le Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceği ifade edildi.

Suriye devlet medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile S-300’ler konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurdu. Suriye basınında yer alan haberde ‘ Rusya Suriye’nin hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi planlıyor” ifadeleri yer aldı.

ABD'DEN RUSYA'YA s-300 CEVABI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını savundu.

Bolton, New York'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi "önemli ölçüde artıracağını" söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Moskova yönetiminin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun BM Genel Kurulunda Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile bu konuyu görüşeceğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:37
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  4. hava sahası
  5. israil

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