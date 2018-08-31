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Rusya Akdeniz'de tatbikat için uyardı: Bölgeye yaklaşmayın!

Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev, Hava Kuvvetleri ve Askeri Deniz Filosu’nun Akdeniz’deki tatbikatının düzenleneceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için geçici olarak tehlikeli ilan edildiğini belirterek uyardı.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:15
Rusya Akdeniz'de tatbikat için uyardı: Bölgeye yaklaşmayın!

Vladimir Korolev’in Rusya Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri birliklerin hizmetler arası tatbikatının düzenlenmesine ilişkin konferansındaki açıklamaları şöyle: "1-8 Eylül tarihleri arasında Akdeniz’de Rusya’nın çağdaş tarihinde ilk kez Askeri Deniz Filosu ve Hava Kuvvetleri birliklerinin tatbikatı düzenlenecek. Bu tatbikata Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar Filoları ve uzak mesafe uçakları dahil edilecek.

Tatbikatın yönetimi Askeri Deniz Filosu komutanlığına ait olacak. Bu hedefler için otomatik yönetim sistemleri ve gelişmiş iletişim araçlarına sahip Askeri Deniz Filosu Baş Komutanlığı Yönetim Merkezi kullanılacak.

KUZEY FİLOLARI AKDENİZ'E İNDİRİLDİ

Tatbikatlarda yer alacak Kuzey ve Baltık Filolarının gemileri filoları arası geçişi gerçekleştirerek 4500 mil mesafe katettiler. Hazar Filosu gemileri Volgo Don kanalından geçtiler.

Baltık Filosu’na ait "Yaroslav Mudrıy" gemisi tatbikat alanına korsanlıkla mücadele görevlerini yerine getirdiği Kızıldeniz’den ulaştı.

26 SAVAŞ GEMİSİ İLE 34 UÇAK VE HELİKOPTER KATILACAK

Tatbikatlarda toplam Askeri Deniz Filosu’na ait ikisi denizaltı olmak üzere 26 savaş gemisi ve ayrıca 34 uçak ve helikopter kullanılacak. Amiral Gemisi Kuzey Filosu’nun "Marşal Ustinov" füze kruvazörü olacak.

Tatbikat sırasında Tu-160 stratejik füze taşıyıcıları, Tu-142, İl-38, Su-33 ve Su-30sm uçakları uçuşlar gerçekleştirecek.

Bu etkinlik sırasında denizaltı ve hava savunma, korsanlıkla mücadele ve kötü durumda olan gemiye yardım görevleri yerine getirilecek ve ayrıca füze ve topçu ateşleri uygulanacak.

Uluslararası kurallara istisnasız uyma ve aynı zamanda güvenliğin sağlanması hedefiyle tatbikatın düzenleneceği bölgeler daha önceden uçuş ve gemicilik için geçici olarak tehlikeli ilan edildi.

Tatbikatın sonlanmasının ardından tüm birlikler daimi noktalarına geri dönecekler."

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:15
  1. rusya
  2. Karadeniz
  3. tatbikat
  4. akdeniz
  5. kızıldeniz
  6. baltık

YORUM YAZ

  • VedatVedat1 sa önce
    aferin rusya ya. çok önemli bir zaman kazanma adımı atılmış oldu. ardından Türkiye de tatbikat ilan edebilir. yabancı gemiler kapı dışarı.
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