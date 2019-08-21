0553 313 94 23

Rusya'da 'Doğu Avrupa' açıklaması: Önlem alacağız!

Avrupa'nın doğusunda artan NATO gücüne karşı önlem alacaklarını belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin doğu sınırlarında askeri varlığını artıracağını belirtti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
Rusya'da 'Doğu Avrupa' açıklaması: Önlem alacağız!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında, Doğu Avrupa'daki askeri ve siyasi durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şoygu, bölgede yaşanan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri varlığının güçlendirilmesi, ABD füze savunma sistemlerinin Polonya ve Romanya’da konuşlandırılması ve Finlandiya ile İsveç arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesi. şeklinde özetledi. Rus Bakan konuya ilişkin, ''Ortaya çıkan tehditleri ortadan kaldıracak bir dizi önlemi uygulamaya alacağız.'' dedi.

Doğu'da durum karışık

Doğu'da askeri ve siyasi durumun karmaşıklığının Şoygu, ''Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin eylemleri, Güneydoğu Asya'daki Rusya ve Çin'in konumunu zayıflatarak, Asya-Pasifik bölgesindeki etkisini artırmayı hedefliyor'' dedi.

Şoygu konuşmasında, Rusya'nın doğu sınırında da askeri varlığını artırmak atacağı bir dizi adımdan da bahsetti.

Toplantı Şoygu'nun, ''Size Savunma Bakanlığı yönetim kurulunun yeni bir üyesini sunuyorum: Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Yevkurov Yunus-Bek Bamatgireevich.'' tanıtım sözleri ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
  1. Sergey Şoygu
  2. Rusya
  3. Doğu Avrupa

YORUM YAZ

  • misafirmisafir22 dk önce
    Yunus bey acaba türk olduğunu biliyor mu vah vah türk kardeşlerimizi ruslaştırıyorlar rusyanın yarısı türk yok oluyoruz farkında değiliz bölünüp parçalanıyoruz kendileri bütünleşiyor bizi parçalıyorlar hala dah bu devam ediyor parçalanırsan yok olursun bütün türkler berleşmelidir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre için yarışıyor
  1. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
  2. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
  3. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
  4. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
  5. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
  6. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
  7. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
  8. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
  9. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
  10. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
  11. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
  12. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
  13. Başkan Tarhan, kadın üretici..
  14. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
  15. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
  16. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
  17. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
  18. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
  19. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
  20. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
  21. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
  22. Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan..
  23. İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in..
  24. Yunanistan, İran gemisine yardım..
  25. Yahudiden Suriyeli mülteci kışkırtması
  26. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman..
  27. Adıyaman’da zebra çatal kuyruklu..
  28. Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve..
  29. Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso..
  30. Millet İttifakı'nın adayı İYİ..
Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

Günün Karikatürü

21 Ağustos 2019
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
Beyaz eşya servisleri de mağdur!
Beyaz eşya servisleri de mağdur!