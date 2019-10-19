Rusya ölü sayısı 11 oldu! Rusya'da baraj çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde altın madenine ait bir barajın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinin güneyinde bir barajın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralanan 14 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. 10’dan fazla işçinin kayıp olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Şiddetli yağışların altın madenine ait barajın çökmesine neden olabileceği belirtildi. İşçilerin yaşadığı birkaç kabinin sular altında kaldığı aktarıldı.

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