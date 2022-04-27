  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesi sürpriz detayları paylaştı! BAE ile Türkiye anlaştı

Irak Kürt bölgesel yönetimi açıkladı! PKK fakirlerin...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten acı haber! Maalesef duyurdu

27 Nisan 1998: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hapis Cezasına Çarptırılması

27.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten 'hırsızlık' itirafı! Kılıçdaroğlu'nu savunayım derken kendisini açık etti

Büyük vurgun: 2,8 milyon dolarlık NFT çalındı!

Siyonist Harari'den alçak açıklama: Bu teknolojiye sahibiz, insanlar artık hacklenebilir hayvanlardır

Değiştirmek için kolları sıvadı! İşte Elon Musk'ın Twitter'a getireceği 4 yenilik

Uygulanmaya başlandı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk
Avrupa Rusya o hamleyi yaptı, euro 5 yılın dibini gördü!
Avrupa

Rusya o hamleyi yaptı, euro 5 yılın dibini gördü!

Hafta boyunca Çin'de artan COVID-19 vakalarını takip eden küresel piyasalar, Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışını kesmesinin yarattığı baskıyla da karşı karşıya kaldı. Bu gelişmeyle euro, ABD Doları karşısında 5 yılın dibini gördü. Öte yandan riskten kaçan yatırımcıların yöneldiği ABD Doları, nisan ayında son 7 yılın en iyi aylık performansına imza atacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:02:00 -
Rusya o hamleyi yaptı, euro 5 yılın dibini gördü!

Küresel piyasalarda son günlerde yaşanan artan tedirginlik bugün de devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de artan COVID-19 vakalarının reel ekonomiyi ve büyümeyi etkileyeceğine dair kaygılar ve son olarak bu sabah Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını kesmesi gündemdeki olumsuz gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor.

Artan endişeler, yatırımcıları riskli varlıklardan, dolar ve devlet tahvilleri gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelirken küresel hisse senedi piyasaların satışlar devam ediyor.

Euro, dolar karşısında 5 yılın dibinde

Küresel piyasalarda ABD Doları bugün euro karşısında nisan 2017'den bu yana ilk kez 1,06 seviyesinin altını test etti. Euro/Dolar paritesindeki düşüşte Rusya'nın gaz kesme hamlesinin Avrupa ekonomisine verebileceği hasarlara dair endişeler ve ABD dolarındaki güçlü seyir etkili oluyor.

ABD Doları, aylık bazda da nisan ayını 2015'ten bu yana en iyi aylık performans ile kapatmaya hazırlanıyor. Nisan ayına 98,5 seviyelerinde başlayan ABD Dolar Endeksi, 102,6 düzeyine kadar tırmanırken dolardaki değer artışı yüzde 4'e yaklaştı.

Dolar/TL, dar bantta küçük adımlarla 10 gündür yükseliyor

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgali ile yerleştiriği 14,5-15 dar bandında kalırken nisan ayı boyunca bu bant 14,60-14,80'e kadar daraldı. Dar bantta hareket etse de dolar/TL, son 10 gündür çok sınırlı adımlarla da olsa yükseliyor. Dolar/TL Nisan ayında ilk kez dün 14,80'i aşmış durumda. Kur bu sabah 14,81-14,82 düzeyinde.

Borsa İstanbul ise küresel piyasalarla birlikte dün yaşadığı yüzde 2,6'lık düşüşün yaralarını sarıyor. BİST 100, açılışın ardından yüzde 0,7 civarı artışla 2.435 puan'da. Öte yandan Avrupa borsalarında yatay ağırlıklı bir görünüm dikkat çekiyor.

Hafta başında 100 doların altını test eden petrol yükseliyor

Petrol fiyatları, Rusya'nın Polonya'ya doğalgaz arzını kesmesiyle tırmanan jeopolitik gerilimlerden destek bularak Asya işlemlerinde kazanımlarını artırmış durumda. Haftaya 108 doların üzerinde başladıktan sonra pazartesi günü kısa bir süreliğine 100 doların altını test eden brent petrol dün ve bugün artan baskılar nedeniyle yükselişti. Brent petrolün varili bugün 105 doların hemen üzerinde değerleniyor. ABD tipi ham petrol de 102 dolardan işlem görüyor.

Yüksek seyreden ABD Doları'nın baskıladığı altın piyasasında zaman zaman yukarı yönlü ataklar görülse de aşağı yönlü bir trend hakim. 18 Nisan'da 1.993 doları gören spot altın bu sabah 1.900 doların altına çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay