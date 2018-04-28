Rusya, nükleer cephaneliğini yüzde 85 oranında azalttığını açıkladı

Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından Cenevre'de yapılan NPT 2020 Gözden Geçirme Konferansı Hazırlık Komitesi toplantısı için hazırlanan açıklamada, "Nükleer silahsızlanma konuları, NPT gözden geçirme sürecinin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Ülkemiz, nükleer silahların bulunmadığı bir dünya inşa etme bağlılığını koruyor. Bu çerçevede Rusya, nükleer cephaneliğini yüzde 85 azaltarak, nükleer silahsızlanmaya büyük katkı sundu" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Rus Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya NPT Antlaşması'ndaki yükümlülüklerinin tamamını yerine getirirken, ABD için aynı durumun doğrulanamadığının altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef ABD'nin belirlenen limitlere ulaştığını teyit edemiyoruz. ABD tarafından açıklanan rakamlar, sadece silahların fiili azaltımı yoluyla değil, manipülasyonlar vasıtasıyla da elde edildi. ABD, 56 Trident II denizaltı balistik füzesi fırlatma rampaları ile 41 B-52H bombardıman uçağının sınıfının değiştirildiğini belirterek bunları tek taraflı olarak antlaşma kapsamından çıkardı. Ancak Rusya, sınıf değiştirme işleminin sonuçlarını teyit edemiyor."