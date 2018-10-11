Rusya Merkez Bankası`ndan bankalara mesaj!

RusyaMerkez Bankası, bankalara para transferlerinin kontrolünün sertleştirilmesine yönelik talimatlar gönderdi.

Merkez Bankasının bilgilerine göre, kötü niyetli şirketler ve iş insanları paralarını perakende mağazalar, toptan ve perakende pazarlar ve lojistik merkezlerinin ticari gelirlerinin satışları üzerinden nakde çevirmeye çalışıyorlar.

Rusyanın önde gelen bir bankasından bir temsilcinin News.ruya yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının bu gelirlerin genel olarak bir yan iş olarak kullanıldığı ve yasadışı nakit çıkış aracı olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.