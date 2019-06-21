Rusya, kripto para yasası çıkarıyor

Rusya’nın geçen yıldan bu yana üzerinde çalıştığı kripto para yasasını önümüzdeki iki hafta içinde kabul edeceği öğrenildi.

Rusya’da uzun süredir gündemi meşgul eden kripto para konusu ile ilgili ilk somut adım atılıyor. Rusya’nın geçen yıldan bu yana üzerinde çalıştığı kripto para yasasını önümüzdeki iki hafta içinde kabul edeceği öğrenildi. Yasanın 1 Temmuz 2019’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Diğer taraftan Rusya’nın Çin ile kripto para konusunda işbirliğine gideceği iddia edildi. Rus basınına göre Rusya ve Çin, milli paralarla ticaret yanında ortak kripto para üretimi konusunda da anlaştı. Rusya ve Çin sınırları içinde bulunan Bolşoy Ussuriysky Adası’nda kripto para ticareti, kripto para borsaları ve diğer döviz piyasaları için kripto para finans merkezi kurulacak.