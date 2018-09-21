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Rusya Kırım'a S-400 yerleştirmeyi sürdürüyor! 4. etaba geçildi

Rusya’nın Kırım yarımadasına yerleştirdiği S-400 Savunma Sistemleri’nin 4’üncü etabını kuracağını belirtildi.

21 Eylül 2018 Cuma 22:15
Rusya Kırım'a S-400 yerleştirmeyi sürdürüyor! 4. etaba geçildi

Rusya askeri kaynaklarının basına aktardığı bilgilere göre, Rusya Kırım yarımadasına yerleştirdiği S-400 Savunma Sistemleri’nin 4’üncü etabını kurmaya başladı. Edinilen bilgilerde 4’üncü etabın yakın zamanda tamamlanacağı aktarıldı. Haberlerde, “Cankoy bölgesinde dördüncü S-400 kompleksinin konuşlandırılması planlanıyor. Yevpatoria, Sivastopol, Feodosia ve Canköy yakınındaki tüm bölünmelerin ana görevi, hava saldırılarını yarımadanın 400 kilometre kadar uzağında tutmak” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Rusya’nın Yevpatoria'nın yakınlarında, üçüncü S-400 taburunu kurduğu duyurulmuştu. Önceki iki bölüm ise, Rusya'nın Kırım'daki hava sınırlarını korumak için Ocak 2017'de Feodosia'da ve Ocak 2018'de Sivastopol'da kurulmuştu.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 22:15
  1. Sivas
  2. Kırım
  3. Rusya
  4. S-400 hava savunma sistemi

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