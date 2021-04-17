Rusya Kırım'a 50 savaş uçağı gönderdi!

Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Stavropol bölgesinden işgal edilen Kırım Yarımadası’na 50’den fazla savaş uçağının sevk edildiğini duyuruldu.

Açıklamada Kırım’a sevkedilen uçaklar arasında Su-24M, Su-25SM ve SU-34 bombardıman uçakları ayrıca Su-27SM, Su-30SM avcı uçaklarının yer aldığı belirtildi.

Rusya Kırım'a askeri yığınağı sürdürüyor

Daha önce Rusya’nın, 2008 Güney Osetya Savaşı’na ve 2014 yılında Donbas’taki çatışmalara katılan birliklerin işgal altındaki Kırım’a sevk edildiğini bildirilmişti.

Rusya tatbikat bahanesiyle Karadeniz'in bir kısmını gemilere kapattı

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonunun askeri tatbikat bahanesi ile Karadeniz’in bir kısmını 19 Nisan’dan başlayarak 2021 Ekim ayına kadar yabancı devletlerin gemileri için kapatacağını açıkladı. Rusya’nın kapatma kararını kınayan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Rusya Ukrayna’nın egemenlik haklarını gasp etmek için uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ihlal eden bir başka girişimdir.” ifadelerini kullandı.

15 savaş gemisi Karadeniz'e getirilmişti

Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi basın servisinin dün yaptığı açıklamada, Hazar Denizi Filosuna ait 15 savaş gemisinin Karadeniz’e gönderildiği bildirildi. Açıklamaya göre, savaş gemileri, Rus askeri güçlerinin denetiminde Karadeniz’e gönderildi.

4 bin tatbikat yapılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa hazırlık durumu denetimleri kapsamında; nisan ayı boyunca 812’si iki taraflı, 101’i poligonda ve 520’si askeri eğitim tesislerinde olmak üzere toplam 4 bin 48 tatbikat yapılacağını bildirdi. Tatbikatların tüm askeri bölgelerin ve Kuzey Filosu’nun yanı sıra Kuzey bölgelerinde, Kuril Adaları’nda ve Kamçatka’da yapılacağı açıklandı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı