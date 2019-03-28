0553 313 94 23

Rusya, Kırgızistan ile askeri işbirliğini arttırmak için anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:-"Rusya ile Kırgızistan arasında askeri ve askeri-teknik alanda iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştık"-"Kırgızistan’daki Rus askeri üssü ülkenin savunma kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu üssün varlığı Orta Asya’da güvenlik ve istikrar için önemli bir faktördür"- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov:- "Rusya ile ilişkilerimize ve stratejik iş birliği ortaklığımıza her zaman değer veriyoruz"

28 Mart 2019 Perşembe 14:29
Rusya, Kırgızistan ile askeri işbirliğini arttırmak için anlaştı

BİŞKEK (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan ile askeri-teknik alanda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını söyleyerek, "Kırgızistan’daki Rus askeri üssü ülkenin savunma kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor." dedi.

Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile başkent Bişkek'te Ala Arça Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde görüştü.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmenin basına açık kısmında konuşan Ceenebekov, Rusya'nın yakın, güvenilir müttefik, önemli ve uzun vadeli stratejik ortak olduğunun altını çizdi.

Ceenbekov, "Rusya ile ilişkilerimize ve stratejik iş birliği ortaklığımıza her zaman değer veriyoruz. Putin'in kişisel desteği sayesinde, ikili iş birliğimiz niteliksel olarak yüksek bir seviyeye ulaştı." dedi.

Kırgızistan'ın ekonomisine Rusya'nın destek verdiğini verdiğini hatırlatan Ceenbekov, "Bugün imzalanacak iş birliği anlaşmalarının iki ülke halklarının refahına katkı yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

-"Rus askeri üssü ülkenin savunma kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor"

Putin, görüşmelerin iki ülkenin gelişmesine ve iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek, iki ülkenin ekonomi alanındaki iş birliğinde olumlu gelişmelerin yaşandığını anımsattı.

Putin, "Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olmasından sonra Rusya ile Kırgızistan arasında ticaret hacmi arttı. Ekonomik iş birliğimizi geliştirme arzusundayız." şeklinde konuştu.

İki ülke askeri-teknik alandaki iş birliğine de değinen Putin şunları ifade etti:

"Biz iki ülke askeri birimleri arasında iletişimi güçlendirdik. Bu iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Sadece Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde değil, aynı zamanda ikili askeri iş birliği ilişkilerimizin de gelişeceğine inanıyorum. Bu iş birliğimiz askeri personelin eğitimi ve askeri teçhizat desteğini öngörmektedir. Kırgızistan, güvenilir müttefik ve stratejik ortağımızdır. İkili ve uluslararası platformlarda çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."

Ceenbekov ile görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Putin, Kırgızistan’daki Rus askeri üssü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Rusya ile Kırgızistan arasında askeri ve askeri-teknik alanda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştık. Kırgızistan’daki Rus askeri üssü ülkenin savunma kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu üssün varlığı Orta Asya’da güvenlik ve istikrar için önemli bir faktördür.” ifadelerini kullandı.

Rus Liderin ziyaretinde, Kırgızistan ile Rusya arasında ekonomi ağırlıklı 6 milyar dolar değerinde 16 farklı hükümetler arası anlaşma, yatırım anlaşması ve protokol imzalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:29
  1. Ceenbekov
  2. Heyetlerarası
  3. Kırgızistan
  4. Rusya
  5. Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ne temiz kağıdı, onları sana Kandil yazdı verdi"
    1. "Ne temiz kağıdı, onları sana Kandil..
    2. Başkan Bozkurt’a mahalle..
    3. Başkan Demirağ’dan muhtarlara veda..
    4. Reçel nasıl saklanır? Reçelin püf..
    5. Malatya’da binlerce uyuşturucu hap ele..
    6. Akşam yemeği için saatlerce mutfakta..
    7. Aliağa’da TOKİ için başvuru sayısı 6..
    8. Kocabıyık: "Hayalini kurdurduğum..
    9. Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in..
    10. Mehmet Özhaseki konuşuyor - CANLI
    11. Bakan Akar, emekli Hava Korgeneral..
    12. Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı..
    13. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    14. Bakan Varank'tan sanayi sitesine ziyaret
    15. Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası
    16. Brexit 3’ncü kez oylanacak
    17. Aytemiz, inovatif hizmetlerini..
    18. 71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası..
    19. İmamoğlu: “İstanbul’da ve Türkiye’de 1..
    20. Depremzede öğrenciler Yemenli çocuklar..
    21. Tarlasına gübre atmaya giden adam feci..
    22. Şeref Malkoç’tan ’ombudsmanlık’..
    23. Türel’den cadde açıklaması: “İsteyen..
    24. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    25. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    26. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    27. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    28. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    29. "Arap liderler Suriye rejiminin..
    30. Rize’de jandarmadan operasyon
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak