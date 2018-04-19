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Rusya, Kazakistan'daki uzay üssünden uydu fırlattı

Rusya, Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden askeri uydu fırlattı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:33
Rusya, Kazakistan'daki uzay üssünden uydu fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri uydunun Moskova saatiyle 01.12'de  Proton-M roketiyle ile Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldığı belirtildi. 

Uydunun Savunma Bakanlığı çıkarları doğrultusunda fırlatıldığını belirtilen açıklamada, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Aleksandr Golovko’nun roketin Baykonur’dan fırlatılışını komuta ettiği aktarıldı. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:33
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  2. kazakistan
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  4. askeri uydu

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