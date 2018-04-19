Rusya, Kazakistan'daki uzay üssünden uydu fırlattı
Rusya, Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden askeri uydu fırlattı.19 Nisan 2018 Perşembe 09:33
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri uydunun Moskova saatiyle 01.12'de Proton-M roketiyle ile Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.
Uydunun Savunma Bakanlığı çıkarları doğrultusunda fırlatıldığını belirtilen açıklamada, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Aleksandr Golovko’nun roketin Baykonur’dan fırlatılışını komuta ettiği aktarıldı.
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