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Rusya karıştı! Halk sokaklara döküldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başta gelen muhaliflerinden Aleksey Navalnıy’ın çağrısıyla Rusya’da binlerce kişi, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten yasa tasarısını protesto etti.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:16
Rusya karıştı! Halk sokaklara döküldü

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve önde gelen muhaliflerden Aleksey Navalnıy’ın çağrısıyla farklı kentlerde gösteriler düzenlendi. İrkutsk, Vladivostok, Habarovsk, Omsk, Orenburg, Çelyabinsk ve Tver başta olmak üzere 30'dan fazla şehirde binlerce kişi, emeklilik yaşını yükselten tasarıyı protesto etmek için sokaklara döküldü.

ŞAMPİYONA YASAĞI

Dünya Futbol Şampiyonası'nda maçların oynandığı Moskova ve diğer 10 şehirde gösteri düzenlenmesine izin verilmedi. Rusya Federasyonu Komünist Partisi ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin de desteklediği gösteriler olaysız geçti.

Rus hükümeti, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60’tan 65’e, kadınlar için de 55’ten 63’e yükseltilmesini öngören tasarısını 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 22:16
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • Yavuz selimYavuz selim1 sa önce
    Adamların muhalefeti muhalefet.kardeşim benzine zam her şeye zam desene sokağa çıkın bizim muhalefet tam gerizekalı.yok kardeşim ben ak partili olarak yapılan zamlardan vergilerden bıktım böyle muhalefet olursa ak parti bizi daha çok düz er.
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