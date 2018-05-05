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Rusya karıştı! Aynı anda yüzlerce kişi gözaltına alındı

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:23
Rusya karıştı! Aynı anda yüzlerce kişi gözaltına alındı

Ülke genelindeki protestolara binlerce kişi katıldı. Bunun, Rusya'da son yıllarda görülen en büyük protesto dalgası olduğu belirtiliyor. Navalni, Kremlin'e yakın üst düzey yetkilileri hedef alan yolsuzlukla mücadele eylemleriyle biliniyor.

Geçen yıl bir davada suçlu bulunan Navalni, cumhurbaşkanlığı seçiminde Vladimir Putin'e karşı aday olmamamıştı. Başkent Moskova'daki gösteri için çok sayıda polis memuru görevlendirildi.

MUHALEFET LİDERİ GÖZALTINDA

Bu arada gösterilerde Rusya'da anamuhalefet lideri Aleksei Navalni, gözaltına alındı. Navalni, gözaltında attığı Twitter mesajında protestoculara eylemlerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

Muhalefet lideri, "Çocuklar, ben iyiyim. Beni dışarı çıkarmak için uğraşmayın. Tverskaya'da (Moskova'da ana cadde) yürümeye devam edin. Günün konusu yolsuzlukla savaş" dedi.Gösterilerde "Kahrolsun Putin", "Putinsiz Rusya" sloganları atıldı.

İzinsiz yapılan gösteride ayrıca hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Başbakan Dimitri Medvedev'in de istifası istendi.


Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:23
  1. rusya
  2. putin
  3. gösteri
  4. Aleksei Navalni

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