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Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov:- "ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları, durumu kötüleştirecek. Bu, bilinçli ve hedeflenmiş pozisyonun yansımasıdır"

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının durumu kötüleştireceğini söyledi.

Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yeni yaptırımların yürürlüğe gireceği yönündeki sözlerini gazetecilere değerlendirdi.

ABD'nin, diyalog kurmak yerine İran'ı sürekli yaptırımlarla tehdit ettiğini kaydeden Ryabkov, "ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları, durumu kötüleştirecek. Bu, bilinçli ve hedeflenmiş pozisyonun yansımasıdır." dedi.

Ryabkov, 28 Haziran'da Avusturya'nın Başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili yapılması planlanan toplantının zor şartlarda gerçekleşeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Anlaşmanın Avrupalı taraf ülkeleri, İran'a yaklaşımı sıkılaştırmak için ABD ile birlikte oyun oynamaya başladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce, İran'a ek yaptırımların bugün yürürlüğe gireceğini söylemişti. Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
  1. ABD
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