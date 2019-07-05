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Rusya, İran'a ait petrol tankerinin alıkonulmasını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı:- "Cebelitarık yönetiminin, İngiltere Deniz Kuvvetlerinin yardımıyla 4 Temmuz'da Panama bayraklı tankeri ele geçirmesini kınıyoruz"

05 Temmuz 2019 Cuma 23:13
Rusya, İran'a ait petrol tankerinin alıkonulmasını kınadı

MOSKOVA (AA) - Rusya, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tankerin, İran ve Suriye'deki durumu kötüleştirmek için alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cebelitarık yönetiminin, İngiltere Deniz Kuvvetlerinin yardımıyla 4 Temmuz'da Panama bayraklı tankeri ele geçirmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo dün yaptığı açıklamada, Cebelitarık liman görevlilerinin, sabahın ilk saatlerinde sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durdurduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik yaptırım kararlarının ihlal edildiği gerekçesiyle durdurulduğunu belirten Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı bakanlığa çağırarak gelişmeyle ilgili rahatsızlığını aktarmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz şekilde alıkonulduğunu" savunmuştu.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda almış, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.



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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 23:13
  1. iran
  2. petrol tankerinin alıkoyulması
  3. Rusya

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