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Rusya: "Irak’ta yatırımlarımız 10 milyar doları aştı"

Rusya’nın Irak’taki doğalgaz ve petrol sektöründeki yatırım hacminin 10 milyar doları aştığı açıklandı.

26 Şubat 2019 Salı 16:23
Rusya: "Irak’ta yatırımlarımız 10 milyar doları aştı"

Rusya’nın Irak’taki doğalgaz ve petrol sektöründeki yatırım hacminin 10 milyar doları aştığı açıklandı.


Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Irak’taki doğalgaz ve petrol sektöründe 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirterek, Rus şirketlerinin bu rakamı aşmayı planladıklarını söyledi.


Irak’ta Mart 2014’te petrol çıkarmaya başlayan Rus Lukoil şirketinin Basra kentindeki Batı Kurna 2 projesini sürdürmekte olduğunu belirten Maksimov, söz konusu şirketin Irak’ta Block 10 projesi üzerinde çalıştığını da bildirdi.


Öte yandan Rus Gazprom şirketinin Vasıt kentindeki Bedre projesine katıldığını söyleyen Maksimov, Rus şirketlerinin gelecekte Irak’taki diğer petrol sahalarında çalışmayı planladıkları belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:23
  1. doğa

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