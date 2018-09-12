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Rusya İngiltere arasında ipler geriliyor

İngiliz polisinin geçtiğimiz günlerde Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamasının ardından Putin'den bugün bir mesaj geldi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:51
Rusya İngiltere arasında ipler geriliyor

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. 

Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace da çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sorumlu tutmuştu.

PUTİN'DEN YANIT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son dakika açıklamasıyla , İngiltere'nin ismini açıkladığı bu iki Rus vatandaşının Rusya tarafından bilindiğini ve zehirlenme olayıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirtti.

Putin, "Rus yetkililer bu iki kişiyi tanıyor" derken, ordu için çalışmadıkları konusunun altını çizdi. Bu iki vatandaşı da basınla iletişime geçerek kendileri hakkında bilgi vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:51
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