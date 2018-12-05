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Rusya, INF anlaşmasına uymadığı suçlamasını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova:- "Bu (suçlamalar) hafif tabirle söylemek gerekirse varsayımdır. Amerika'nın pozisyonunu onaylayan hiçbir kanıt bize sunulmadı"

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:52
Rusya, INF anlaşmasına uymadığı suçlamasını reddetti

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) Rusya'nın uymadığı yönündeki suçlamalarının temelsiz olduğunu bildirdi.

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, INF ile ilgili olarak Rusya'ya yöneltilen suçlamalara tepki gösterdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla dün Rusya Dışişleri Bakanlığına, "Rusya'nın INF'nin koşullarına geri dönmemesi halinde, ABD tarafının 60 gün sonra anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeyi askıya alacağı"na dair bir nota gönderildiğinii ifade eden Zaharova, Rus tarafının anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.

Rusya olarak bu hususta uygun formatta ABD ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını da vurgulayan Zaharova, "Rus tarafı bu konuyu birçok kez açıkladı. Bu (suçlamalar) hafif tabirle söylemek gerekirse varsayımdır. Amerika'nın pozisyonunu onaylayan hiçbir kanıt bize sunulmadı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, " Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:52
  1. INF
  2. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

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