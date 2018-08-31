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Tarihte bir ilk! Rusya Akdeniz'de sahaya çıkıyor

Rusya, tarihinde ilk kez Akdeniz'de askeri tatbikat yapacak. Tatbikatta 2 denizaltı, 26 gemi, 34 uçak ve helikopter görev yapacak.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:06
Tarihte bir ilk! Rusya Akdeniz'de sahaya çıkıyor

Rus Donanması Başkomutanı Vladimir Korolev, 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Akdeniz’de yapacağı askeri tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Korolev, "Rusya’nın modern tarihinde askeri deniz filosu ve hava-uzay kuvvetleri Akdeniz’de ilk kez tatbikat yapacak." dedi.

Tatbikatta 2 denizaltı ile 26 gemi, 34 uçak ve helikopterin görev alacağı bilgisini paylaşan Korolev, Kuzey Filosundan Mareşal Ustinov füze kruvazörünün amiral gemisi olarak görev yapacağını aktardı.

Tatbikata katılacak savaş gemilerinin Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar filolarından Akdeniz’e ulaşacağını belirten Korolev, Tu-142 bombardıman uçağının yanı sıra Tu-142 ve İl-38 keşif uçakları ile Su-33 ve Su-30 avcı savaş uçaklarının tatbikatta uçuş yapacağını kaydetti.

Uluslararası hukuk kurallarını sıkı sıkıya uygulamak ve seyir güvenliğini sağlamak amacıyla tatbikat alanlarını, deniz ve uçuş seyirleri için geçici olarak tehlikeli ilan eden Korolev, "Tatbikatın sonunda bütün askeri güçler esas konuşlandıkları bölgelere geri dönecek." ifadesini kullandı.

TATBİKAT AKDENİZ'DE 11 BÖLGEDE YAPILACAK

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoda yer alan haritaya göre, tatbikat Akdeniz’de Suriye, Mısır, Libya, Kıbrıs ve Türkiye açıklarında bulunan 11 bölgeyi kapsıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rus donanmasının Akdeniz’de yapacağı tatbikatın Suriye’de İdlib vilayetindeki durum ile ilgisinin olmadığını söylemişti.

Bogdanov, "Tatbikatın İdlib ile ilgili olabileceğini düşünmüyorum. Tatbikatın plan dahilinde olduğunu duydum. Her halükarda İdlib zaten Akdeniz’de bulunmuyor." demişti.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:06
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