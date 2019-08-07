Rusya ile vize serbestisi bugün başlıyor Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanacak vize muafiyeti, bugünden itibaren geçerli olacak- Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da Türkiye'ye seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacak- Uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacak

ANKARA (AA) - Rusya ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi çerçevesinde hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yönelik vize muafiyeti uygulaması bugün başlıyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin uygulanacağı bildirildi. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da Türkiye'ye seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacağı aktarılan açıklamada, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, karşılıklı vize serbestisinin, bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi. 12 Mayıs 2010'da imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 itibarıyla kısmen tekrar yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, "Temennimiz, anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır." ifadesi yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.