Rusya'dan Türkiye'ye ilk parti et geldi

Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bu konuşmanın üzerinden 24 saat bile geçmeden Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev ilk parti etin Rusya’dan Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı.

Rusya’da hayvancılığın gelişmiş olduğu Tver bölgesi Bejetsk kasabasında konuşan Gordeyev, “Rusya’dan et ihracatı konusunda Türkiye çok özel bir pazar. Aramazda et konusunda yapılan görüşmelerin çok ince ve hassas detayları var. Birçok bürokratik engel aşıldıktan sonra ilk parti Rus eti sonunda Türkiye’ye gönderildi. Beklentimiz et konusunda ticaret kanalının daha da genişletilmesi yönünde. Türkiye’deki et işiyle uğraşan firmalardan daha kapsamlı başvurular almaya başladık” dedi.

Rusya’nın 20 yıl önce binlerce ton et ithal eden ülke konumundan et ihraç eder ülke durumuna geldiğini de belirten Başbakan Yardımcısı Gordeyev, “20 yıl önce etin yüzde 70 bölümünü biz dıştan ithal ediyorduk. Şimdi durum tersine döndü. 2017 yılında Rusya 300 bin ton et ihraç eden ülke oldu. Hedefimiz bu miktarı yılda 1 milyon tona çıkartmaktır. Türkiye de Çin pazarı gibi bu hedefin önemli kalemi olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan Türkiye’ye et ihracatı konusunda Kremlin Sarayı nezdinde en yoğun lobi faaliyetlerini “Miratorg” et üretici firmasının yürüttüğü söyleniyor.