'Rusya ile siber savaş halindeyiz'
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını açıkladı.14 Ekim 2018 Pazar 16:32
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.
Ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklayan Bijleveld, bugün Hollanda televizyonu NPO'ya verdiği demeçte Rusya ile siber savaş halinde olduklarını ileri sürdü.
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