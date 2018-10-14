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'Rusya ile siber savaş halindeyiz'

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını açıkladı.

14 Ekim 2018 Pazar 16:32
'Rusya ile siber savaş halindeyiz'

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.

Ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklayan Bijleveld, bugün Hollanda televizyonu NPO'ya verdiği demeçte Rusya ile siber savaş halinde olduklarını ileri sürdü.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 16:32
  1. Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld
  2. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
  3. Rusya
  4. Hollanda

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