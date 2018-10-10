Rusya ile Japonya arasında gerginlik! Rusya yarın bölgede tatbikata başlıyor

Rusya ve Japonya, Pasifik Okyanusu'ndaki adalar nedeneyle bir kez daha karşı karşıya.

Rusya, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana paylaşılamayan adalara askeri sevkiyat yaptı. Japonların Kuzey Toprakları, Rusların Kuril Adaları olarak tanımladığı bölgeye gerçekleşen sevkiyat, gerilimi bir kez daha tırmandırdı.

Rus ordusu yarın bölgede tatbikata başlıyor, gövde gösterisi Cumartesi günü sona erecek.

Rusya 4 adada askeri gücünü artırdı

Tokyo yönetimi, tatbikat için gönderilen ordu birliklerine yönelik protestosunu Moskova'ya diplomatik yollardan iletti.

Kabine İşleri Bakanı Yoshihide Suga, Rus ordusunun Etorofu Adası da dahil dört adada askeri güçlerini artırdığını söyledi.

Söz konusu protestodan saatler sonra bu kez Moskova'dan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun protestosunun reddedildiğini duyurdu.

II. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana Rusya'nın kontrolündeki adalar, iki ülke arasındaki en önemil sorun.

Dönemin Rusya lideri Dimitri Medvedev'in 2010 yılında adalara gitmesi, Mosko ve Tokyo arasında tansiyonun yükselmesine yol açmıştı. Medvedev adaları ziyaret eden ilk Rusya lideri olurken, taraflar birbirlerinin büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırmıştı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin Japon halkının duygularını incittiğini açıklamıştı.

Tartışmalı adalarda, Rusya kontrolünden önce 17 bin Japon yaşıyordu.