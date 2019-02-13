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"Rusya ile İsrail konusunda ihtilaflarımız var"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"Rusya ile Suriye'de terörizme karşı mücadelede ortak hedefe sahibiz ve iş birliği yapıyoruz, şu ana kadar iyi sonuçlar elde ettik""Hem Türkiye hem de Rusya ile Suriye konusunda bazı fikir ayrılıklarına sahibiz. Rusya ile İsrail konusunda ihtilaflarımız var"

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:17
"Rusya ile İsrail konusunda ihtilaflarımız var"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya ile Suriye'de terörizme karşı mücadelede ortak hedefe sahip olduklarını ancak İsrail konusunda aralarında ihtilaf bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı binasında yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Zarif, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Zarif, Moskova ve Tahran yönetimlerinin Suriye'deki ilişkileri konusunda, "Rusya ile Suriye'de terörizme karşı mücadelede ortak hedefe sahibiz ve iş birliği yapıyoruz, şu ana kadar iyi sonuçlar elde ettik. Ancak bu iş birliğimiz sona ermiş değil." dedi.

Rusya ve Türkiye ile Suriye'deki meseleyi siyasi yoldan çözmek için çalıştıklarını aktaran Zarif, ancak bu ülkelerle bazı konularda hemfikir olmadıklarını ve farklı düşündüklerini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı, "Hem Türkiye hem de Rusya ile Suriye konusunda bazı fikir ayrılıklarına sahibiz. Rusya ile İsrail konusunda ihtilaflarımız var." diye konuştu.

Zarif, İsrail'in "Rusya İran'ı Suriye'den çıkarabilir" iddiasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Rusya'nın İran'ın Suriye'den çıkarılmasına dair herhangi bir kimseye mesaj verdiğini duymadım. Ne özel görüşmelerimizde ne de genel basında böyle bir şeye denk geldim."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de DEAŞ'ın bittiği yönündeki açıklamasını da eleştiren Zarif, "Her ne kadar Sayın Trump DEAŞ bitti dese de Suriye'de terörle mücadele sona ermedi. ABD'nin bu mücadelenin başında da önemli bir rolü olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

- "AB kendi güvenliği için sözlerini yerine getirmelidir"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmayla ilgili sözler verdiğini ve bunun gerçekleşmesini beklediklerini aktaran İranlı Bakan, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın kurduğu mali mekanizma INSTEX'in bu vaatlerin bir parçası olduğunu ifade etti.

Zarif, "AB ülkeleri de bu mekanizmanın, sözlerini yerine getirmek için bir başlangıç olduğunu söylüyor. Ancak ne yazık ki sadece başlangıç 9 ay sürdü. AB kendi güvenliği için sözlerini yerine getirmelidir. Nükleer anlaşma bir güvenlik anlaşmasıdır. Bu işin maliyetsiz olduğunu ve ABD'nin baskı yapmayacağını söylemiyoruz. Ancak kendi güvenlikleri için bu maliyeti karşılamaları gerekiyor. Güvenlik için her zaman tank ve topların kullanılması gerekmiyor." diye konuştu.

- "Taliban ile görüşmeler Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildi"

Afganistan'da sürecin daima Afganlar tarafından yönetilmesini ve yönlendirilmesini savunduklarını belirten Zarif, "Hiçbir zaman Afganistan ile müzakere yapmadan adım atmadık. Taliban ile yapılan görüşmelere ilişkin de Afganistan hükümetine bilgi verilmiştir. Taliban ile görüşmeler Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın içinde ve İran'da bu görüşmelere karşı çıkanlar olabileceğine işaret eden Zarif, "Afganistan'da hükümet ve diğer grupların barışçıl bir çözüme ulaşması gerektiğine inanıyorum. Özellikle ABD ve diğer tarafların atacağı adımların bu çerçevede olacağını düşünmüyorum." yorumunda bulundu.


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:17
  1. Dışişleri Bakanlığı
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  4. Suriye
  5. yabancı basın mensupları
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