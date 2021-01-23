Rusya ile dev anlaşma! Türkiye'de üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), "Sputnik V" aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı.

Gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülürken, aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık 2020'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Rusya'nın "Sputnik V" adlı koronavirüs aşının Türkiye'de ortak olarak üretilmesi konusunda anlaştığını ve gerekli mutabakat zaptının da imzalandığını söylemişti.