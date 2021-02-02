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Korona Virüs Rusya ile Cezayir arasında aşı anlaşması
Korona Virüs

Rusya ile Cezayir arasında aşı anlaşması

Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen koronavirüs aşısının Cezayir’de üretim çalışmaları çok yakında başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:43:00 -
Rusya ile Cezayir arasında aşı anlaşması

Cezayir Ulusal Eczane Ürünleri Dairesi Başkanı Kemal Mansuri yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rus tarafıyla aşı imalatı konusunda gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma sağlandığını belirtti.

Üretimin gelecek haftalarda başlayacağını kaydeden Başkan Mansuri, "Cezayir’i artık aşı ithal eden değil, ihraç eden ülke yapma zamanı geldi." dedi.

İlk etapta ülkenin aşı talebini karşılamaya yönelik üretim gerçekleştirileceğini belirten Mansuri, ikinci merhalede ise hedefin aşıyı komşu ülkelere ihraç etmek olduğunu vurguladı.

Mansuri ayrıca, aşı projesinin kamuya açık Saidal Şirketi ve gerekli uzmanlığa sahip Cezayirli özel şirketlerin ortaklığında yapılacağını aktardı.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, dün Rusya’nın Cezayir Büyükelçisi Igor Belyaev'i kabul ederek, Sputnik V aşısının ülkede üretimi konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

29 Ocak‘ta Cezayir’e teslim edilen Sputnik V ülkeye ulaşan ilk Kovid-19 aşısı olmuştu.

Cezayir’de ulusal aşılama kampanyası süreci 30 Ocak Cumartesi günü ülkenin Bilida Hastanesi’nde yapılan ilk uygulamalarla başlatılmıştı.

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