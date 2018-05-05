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‘Rusya ile ABD arasında savaş çıkabilir’

Rus bir senatör Rusya ile ABD arasında savaş çıkabileceğini söyledi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:59
‘Rusya ile ABD arasında savaş çıkabilir’

yeniakit.com.tr

Rus senatör Alexey Boschkov Rusya ile ABD arasında savaş çıkabileceğini söyledi.

SENATÖR: SAVAŞ İHTİMALİ BULUNUYOR

Twitter’dan yaptığı açıklamada iki ülke arasında savaş çıkabileceğini söyleyen senatör şunları söyledi: Rusya ile ABD arasında iki noktada savaş çıkabilir. Onlar da Suriye ve Baltık bölgesi.

Rus araştırma merkezi başkanı yardımcısı Igor Chatrov aynı bağlamda yaptığı açıklamada “Rusya ile ABD arasında askeri bir çarpışma yaşanma ihtimali bulunuyor” dedi.

Rus araştırmacı ayrıca Pentagon’un Suriye’de Rus birlikleri ile bir çarpışma yaratarak Rusya’nın imkanlarını denemeye hazır olduğunu ifade etti

BM DAİMİ TEMSİLCİSİ: HİÇ BİR ŞEYİ GÖZARDI EDEMEYİZ

Hatırlandığı üzer Rusya’nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasily Nippensia geçtiğimiz ay iki ülke arasında bir savaşın çıkma imkanının olduğunu söyleyerek şunları kaydetmişti: Maalesef hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Washington’un son derece düşmanca açıklamalarını ve tavrını hep birlikte görüyoruz.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:59
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