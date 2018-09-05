0553 313 94 23

Rusya, İdlib'i vurduğunu kabul etti

Katil Esed ile birlikte İdlib'e bomba yağdıran Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, İdlib'deki bombalamayı doğruladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:24
Rusya, İdlib'i vurduğunu kabul etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov gazetecilere Rus uçaklarının Suriye'nin İdlib ilinde yaptığı bombardımana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus savaş uçaklarının dün Nusra Cephesi'ne ait atölyeleri bombaladığını bildiren Konaşenkov, "İki çok fonksiyonlu avcı bombardıman Su-34 uçağı gerçekleştirdiği atışlarla Nusra Cephesi'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) yapıldığı ve İHA'lar için bombaların saklandığı atölye yok edildi." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, daha sonra Su-35 tipi savaş uçağının, uçaksavar sistemlerinin olduğu bir depoyu vurduğunu söyledi.

Aynı gün Hımeymim Üssü'nden kalkan toplam 4 Rus savaş uçağının bombardıman gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, bu operasyonlarda Hama ile Halep şehirleri ve Hımeymim Rus askeri hava üssüne saldırmak için İHA gönderilen yerlerin hedef alındığını belirtti.

Konaşenkov, bombardımanların yerleşim yerleri dışında ve disiplinli bir şekilde yapıldığını savundu.

Rus savaş uçaklarının dün Suriye'de İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye, Kefeyedin ve Canudiyye bölgelerinde Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde bazı sivil yerleşim birimlerini bombaladığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:24
  1. İgor Konaşenkov
  2. Rusya Savunma Bakanlığı
  3. Rusya
  4. İdlib

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    1. Son operasyonda kıyafetlerinden..
    2. Badem sağlıklı zayıflatıyor
    3. Gar katliamı davasında İçişleri..
    4. Bedelli askerlikte büyük gün! Yarın..
    5. 6 Ekim’de askere alınacak bedelli..
    6. CHP'li Belediye Başkanı verilen cezayı..
    7. Fındık ihracatçıları Çin'e çıkartma..
    8. Bedelli askerlikte askere..
    9. Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı'nı..
    10. Hüseyin Sözlü MHP Adana Büyükşehir..
    11. Askere alınacak ilk bedelli askerler..
    12. Rusya, İdlib'i vurduğunu kabul etti
    13. Jetlag nedir?
    14. Birleşmiş Milletler'den Myanmar..
    15. Theresa May'den Rus ajan iddiası!
    16. FLAŞ! MHP'nin ilk büyükşehir belediye..
    17. Ağız nezlesi bu belirtiler ile kendini..
    18. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?
    19. Göz kapağı iltihabına (Blefarit) dikkat!
    20. Hangi benler kanser riski taşıyor?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!