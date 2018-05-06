Rusya hareket geçti! Sesten 10 kat daha hızlı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Zvezda televizyonuna demecinde, hipersonik, yani sesten 10 kat daha hızlı hareket eden Kinjal (Hançer) füzelerinin görevde olan 10 adet MiG-31 uçağına yüklendiğini duyurdu.

Borisov, "(Kinjal füzelerinin) hayal ürünü olmadığının kanıtı olarak şu anda (bu füzeleri taşıyan) 10 uçak var ve duruma bağlı olarak onları kullanmaya hazırlar" dedi.

