Rusya hareket geçti! Sesten 10 kat daha hızlı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geliştirildiğini açıkladığı havadan fırlatılan hipersonik füze sistemi Kinjal'in bir grup MiG-31 savaş uçağına yüklendiği belirtildi.06 Mayıs 2018 Pazar 08:42
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Zvezda televizyonuna demecinde, hipersonik, yani sesten 10 kat daha hızlı hareket eden Kinjal (Hançer) füzelerinin görevde olan 10 adet MiG-31 uçağına yüklendiğini duyurdu.
Borisov, "(Kinjal füzelerinin) hayal ürünü olmadığının kanıtı olarak şu anda (bu füzeleri taşıyan) 10 uçak var ve duruma bağlı olarak onları kullanmaya hazırlar" dedi.
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